Korte di apelashon ta mantené kastigu kondishonal riba kabes di Emsley Tromp

Nieuwe Haven,– 6 luna di kastigu kondishonal ta keda kologá pa e próksimo 2 añanan riba kabes dje èks presidente di Banko Sentral, Emsley Tromp. Hues a dikta e veredikto despues ku Tromp ya ta drentando 10 aña di batayanan legal.

Investigashon nan penal Safiro i Amestista a stòp di lombra kaminda Tromp a keda apsolv’é di tur kulpa, pero kaso Hercules si e keda mantené su forsa. Invesitgashon Hercules tabata e terser investigashon penal den un kantidat di kaso kontra Emsley Tromp. Inisialmente ministerio públiko a pèrsiguí Tromp tantu pa soborno, labament’í plaka i falsifikashon di dokumentashon. Kaminda Ministerio Públiko tabata insistí durante tratamentunan anterior ku e èks presidente meresé un kastigu di 3 aña di prizòn, na final di dia un kastigu kondishonal di 6 luna a keda imponé riba Emsley Tromp.

Despues ku veredikto di kastigu kondishonal ta kai na yüli 2024 tantu e defensa di Emsley Tromp komo Ministerio Públiko ta pidi pa manda e kaso pa demas tratamentu den korte di apelashon. Notabel den e kaso aki tabata kon Ministerio Públiko ta aseptá e inosensia di Tromp riba soborno i labament’i plaka i asina a opta pa diskutí solamente riba e falsifikashon di dokumentashon na 2009.

Kaminda Emsley Tromp na tur momentu a insistí riba su inosensia, Ministerio Públiko a profundisá riba un akuerdo di fiansa di Banco di Caribe na balor di 400 mil dòler. Inisialmente Banco di Caribe a otorgá un fiansa di 400 mil dòler na un tienda di paña i e fiansa lo a keda usá pa finansiá e gastunan operashonal di e tienda. Apesar di e akuerdo di fiansa, Ministerio Públiko a indiká ku e 400 mil dòler no a keda usá pa e tienda sino 50 mil dòler a keda usá pa finansiá Emsley Tromp su karchi di krédito. Mas aleu, 300 mil dòler a keda transferí riba un kuenta di invershon ku tambe tabata pertenesé na Emsley Tromp.

Alabes e èks pareha di Tromp, kende lo a fungi komo doño dje tienda, semper a indiká ku e fiansa no a keda hasí riba su petishon. E èks-pareha nunka a pidi Tromp pa yuda ku e parti finansiero ku Banco di Caribe. Sinemabrgo e pareha a interpretá diferente pago ku Tromp a hasi e tempu ayá no komo gastunan operashonal dje tienda sino gastunan ku un pareha lo yuda paga. Apesar di tur intento di Tromp i su abogadonan pa ilustrá ku e fiansa tabata algu legítimo, korte a dikta ku e ta imponé un kastigu kondishonal di 6 luna riba kabes di Emsley Tromp i tambe inkluí un temporada di prueba di 2 aña.