Korte ku Impuesto ta "down": Intento sibernétiko pa "krak" retnan na Kòrsou

Nieuwe Haven– Fiskalnan di Ministerio Públiko ta konfrontando problema pa komuniká ku e sistema di korte.

Esei ta lokual a bini dilanti ayera den sala di kòrte durante un break. Un fiskal konserní a menshoná di ta prekupá ku e tardansa di por komunika ku e huesnan riba e sistemá apliká.

Ta teme ku tin intentonan di “hackers” pa krak e sistema korte. Te ku ayera anochi, téknikonan na Kas di Korte tabata tratando na averiguá kiko por a pasa ku nan sistemá a bai down i Hues enkargá ku prensa , mr Sigmar Carmelia no tabata por a duna e kousa ainda di e problema. Fuentenan a revelá ku tantu e sistema komo e “backup” tabata for di operashon.

Na Servisio di Impuesto Sistema di hack “Ransomware” a drenta segun minister Javier Silvania,. Un sofwer ku “hackers” ta uza a drenta den e sistema nashonal di impuesto.

E minister a anunsiá esaki ayera unda el a afirmá e notisia. Na mesun momento e la anunsiá ku e la duna Hulanda pèrmit pa manda un eksperto den siguridat sibernétiko pa bin duna asistensia. Ransomware, unabes e drenta bo sistema e ta blòkia akseso den e segmento ku el logra penetrá. Mesora tambe ta manda un notifikashon di pago den forma di crypto pa por restablesé e sistema. Si e demanda no keda kumpli, e sofwer ta menasá di kuminsá publiká tambe informashon for di e sistema.

Mas lat atardi tambe a drenta na Vigilante ku na skol di polis, ORV tabatin difikultat pa subi e sistema. Hefe di Komunikashon di polis, sr. Rosalina a splika di no por duna detaye, pasobra ORV tin nan propio funshonario di komunikashon, pero e mes no a tende nada.