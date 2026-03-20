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Korte ta destruí desishon di gobièrnu riba posishon di ámtenar di VDC

March 20, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#ámtenar di VDC | #Korte ta destruí desishon
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