Ku Bazoer Kòrsou mester skohe entre 3 òf 4 defensa

Riechedly Bazoer

Rif—Entrenadó Nashonal di Futbòl Dick Advocaat a tene un rueda di prensa djabièrnè último na Corendon, unda el a anunsiá su selekshon ku ta biaha 30 di Ougùstùs próksimo pa Trinidad.

Segun Advocaat, anke tin shete nòmber nobo den selekshon, sei no ta nifiká ku ta tur ta hunga. “Bo no ta kambia asina drástiko den un selekshon ku tin algun tempu huntu kaba”, el a duna di konosé. Pero e entrenadó tin un problema grandi pasobra den defensa tin 3 nòmber grandi menshoná ku ta difísil por kuminsá komo suplente.

Ta trata di Shurandy Sambo (Burnley, Sparta), Riechedly Bazoer (Konyaspor)i Tommy St Jago (KV Mechelen). Durante e rueda di prensa djabièrnè último a inisiá diskushon kon prinsipalmente ta bai uza Bazoer, ku ta e hungadó aktual mas kotisá den selekshon. Advocaat tin algun opshon, pero esun mas probabel ta pa hunga ku kuater defensa, manera Bazoer ta hungando aktualmente den Konyaspor. Esei por nifiká, ku chèns ta grandi ku Tommy St Jago lo ta kompaña Bazoer mei mei i Shurandy Sambo riba lateral drechi. Riba robes, Advocaat por hunga u Sherel Floranus kende a hunga bon te ainda den selekshon.

Pero Bazoer ta un hungadó ku por hunga den un sistema ku tres defensa tambe, unda e posibilidatnan ta bira pa hunga ku Sambo riba règts, Bazoer mei mei i St. Jago riba man robes. E defensa di tres ta haña un sosten den un liña di 5 bolante kual dos retrosedé ku por bira Livano Comenencia i Leandro Bacuna.