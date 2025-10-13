Kurso pa karera den transporte públiko lo kuminsá pronto

Willemstad – Servisio pa Tráfiko i Transporte (UOVV) ta anunsiá ku e kursonan pa transporte públiko lo kuminsá pronto.
E kursonan lo duna partisipantenan e konosementu i habilidatnan fundamental nesesario pa un bon kuminsamentu den e mundu di transporte públiko. UOVV ta invitá tur interesá pa inskribí pa Kurso di Sertifikado A, ku ta prepará partisipantenan pa traha komo shòfur ousiliar.
Además, lo habri tambe e Kurso di Sertifikado B, destiná pa esnan ku ta traha aktualmente den e sektòr i ke sigui desaroyá pa bira ‘vergunninghouder’.
Dia 20 di òktober 2025, e ‘link’ nan pa inskripshon lo wórdú publiká riba e wèpsakt ofishal di VVRP i tambe via medionan sosial.
E ‘link’ nan lo keda habri te dia 31 di òktober 2025.
UOVV ta hasi un yamada na tur esnan ku tin interes den transporte públiko pa tuma e oportunidat aki di formashon. E sektòr ta konta ku un futuro prometedó, enfoká riba atenshon, servisio di kalidat, i kontribushon na e desaroyo di nos ekonomia lokal.
Pa mas informashon, keda pendiente di nos kanalnan ofishal.