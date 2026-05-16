Back to Top
Vigilante banner image

Ladron a kita bùmper

May 16, 2026 • 1 minüt pa lesa
views: 2

E vehíkulo tabata stashoná basta pega ku e kas pero esaki no a stroba e ladronnan.

Willemstad— Polis di Otrobanda mester a bai Wishi pa ladronisia di piesa for di un vehíkulo.

Ayera mainta polis mester a bai na un adrès na Wishi pa un kaso di ladronisia di piesa na un vehíkulo. Einan a lanta tuma nota ku bùmper di e vehíkulo no tei. Den oranan di mardugá a subi e tereno na e adrès i a kita e bùmper bai kuné. polis a tuma denunsia di otro ladronisia  di piesa for di vehíkulo pa asina por kontinuá ku e investigashon.

A kita e bùmper padilanti bai kuné.

#Ladron a kita bùmper
Login