Ladron di piesa ta pèrdè outo i demandá na paga 22 mil florin’

NIEUWE HAVEN– Korte Penal den Promé Instansha ayera a trata e kaso di Ministerio Públiko kontra di K.G., nase na Jamaica riba 24 di Novèmber 2004, pero bibá na Kòrsou.
K.G, ta akusá di na kuater okashon a hòrta piesanan di outo. Ta trata di tapa di motor, glas di bentana i hasta bateria di outo. E kaso aki tabatin amplio kobertura den Vigilante. Segun K.G.e la kuminsá hòrta piesa di outo pasobra na 2023 e la pèrdè trabou na un car wash. Huntu ku un tal “Alex” e la kuminsá hòrta piesa di outo pa un garashi na Suffisant, pero e doño a keda debe nan sin tambe miéntras e doño mes a desmentí na polis ku e tabata e dunadó di tarea. Nan tabata risibí 700 florin pa kada robo riba un outo.
Despues di un investigashon bon hinká den otro un tim ku ta investigá ladronisia di vehíkulo a logra di hasi detenshon importante ku tabata ordená un grupo pa sali bai hòrta bùmper for di vehíkulonan pa e por haña. Ya pa basta dia e tim ku ta investigá ladronisia di vehíkulo a bin ta investigá un kantidat di ladronisia di bùmper ku a bin ta tuma lugá na vários parti di nos pais. Ta un kantidat di vehíkulo ladronnan a yega i ranka bùmper bai kuné. Ta trata aki di vehíkulonan di markanan diferente. E tim di reshèrshi ku ta enkargá ku ladronisia di vehíkulo a logra di detené algun sospechoso pa rankamentu di bùmper. Mesora a kuminsá ku parti di interogashon basta serio riba e sospechosonan aki ku a bin basha abou formal. E tiponan aki a bin deklará ku ta riba enkargo di un mekániko nan ta sali pa hòrta bùmper i ora nan entrega esaki nan ta wòrdu paga.
E tim di reshèrshi a yega na un garashi den Suffisant unda a rondoná e edifisio pa asina fásilmente por a detené un hòmber. Na e garashi mes a splika e motibu di su detenshon pa despues mesora pone bui na su man i transporte pa warda pa e investigashon por kontinuá. Ta trata di un hòmber ku ta wòrdu sospecha di ta ordená hóbennan pa bai hòrta vários bùmper pe pa asina e por drecha vehíkulonan ku e ta haña pa drecha ku a dal òf a bini for di eksterior kibra.
Ayera den korte, K.G, a konfirmá ku ta e hòmber doño di e garashi tabata duna órden pa bai hòrta e piesanan. E la rekobrá libertat despues. Pa su di malu, polis a identifiká e vehíkulo ku nan a uza pa transportá e piesanan. A bin sali na kla ku ta un outo di su ruman muhé i hustisia a konfiská e vehíkulo. Unu di e doñonan di outo tambe a claim pèrdida di 22 mil florin, pasobra nan a kita piesa for di e outo ku a keda 285 dia pará sin tabata por a hor. Ademas mester a drecha e outo tambe i spùit di nobo.
Fiskal di Ministerio a splika ku e K.G. i su amigunan tabata hòrta piesa na playa unda turista ta bai, e.o. Mood Beach i Daaibooi. Den pleno dia nan ta yega ranka piesa bai kuné. E fiskal a hasi un demanda di 17 luna, kual 12 luna kondishonal. Hues a suavisá e demanda i yega na 90 dia, kual 72 dia kondishonal i tempu di prueba 2 aña. Pa e daño material, korte ta konkluí ku e propietario por buska su derechi den korte sivil.