Lei pa fasilitá duna hóben trabou a frakasá total

Minister di SOAW a splika den sala di parlamento pakiko e lei no a logra.

Punda,– E lei ku mester a duna inisiativa pa kompanianan tuma mas hóben pa traha a bira un frakaso total. Esaki por dedusí den sala di parlamento na momentu ku e minister ku ta hèndel asuntunan sosial tabata duna splikashon tokante e lei di bion.

E lei di bion ta un lei diseñá pa tuma ataká desempleo bou di hubentut. Ta trata di un lei ku for di 1980 a keda publiká, pero nunka e lei no a keda ehekutá dor di e gobièrnunan ku a bini despues. Na 2014 e lei a bini dilanti atrobe na momentu ku desempleo hubenil a kuminsá yega na nivel nan preokupante. Pero te ku dia di awe, e lei no ta dunando resultado.

Brownbill a indiká na minister ku e kontestanan konkreto ta esensial pa asina wak kon pa adaptá e proseso legislativo di e lei pa promové empleo bou di hóben.

E lei di bion mester a yuda hóben nan entre 18 aña pa 30 aña haña trabou mas fásil. E lei tabata diseñá riba un forma ku kompanianan ta risibí eksonerashon di paga diferente primanan sosial i impuesto riba salario dje hóben na momentu ku nan tuma hóben nan ku tabata desempleá pa mas ku 1 aña. Gobièrnu riba su turno lo mester paga e primanan aki pa tapa e buraku. Pero te ku 2024 por nota ku e lei di bion no ta dunando ningun resultado.

Na 2021 parlamento a trata na trese bida bèk den e lei aki pa asina kompanianan por duna mas hóben trabou. I na òktober 2022 parlamentario Fergino Brownbill a indiká ku MFK ta tratando na re-introdusí e lei di bion, pero den un bachi nobo.

Riba djamars parlamento a deliberá ku minister di SOAW, kaminda parlamentario Brownbill a puntra konta ku e prestashon nan di e lei aki. For di e kontesta di minister Larmonie-Cecilia por nota ku e ministerio aktual no ta invertiendo tempu den e lei di bion. Segun e minister na 2015 apénas 5 hóben a haña trabou mediante e lei di bion. Tambe e minister a splika ku e lei di bion no tabata eksitoso, debí ku apesar ku e dunadó di trabou ta risibí vários inisiativa pa tuma hóben, e dunadó di trabou no ta kla pa kana e trayekto largu pa bini na remarke pa e prima nan. Sinembargo, Larmonie-Cecilia a splika ku no ta konosí kuantu gobièrnu a invertí pa ehekutá e lei di bion. Ni e gastu pa implementashon ni e gastu pa konsientisashon di e lei no ta konosí segun e splikashon di Minister Larmonie-Cecilia.

Turesten e lei di bion no keda ehekutá, desempleo bou di hubentut ta keda haltu. Aktualmente desempleo bou di e forsa laboral hóben (15 aña pa 29 aña) ta na 14.6%.