Leidster detené pa maltrato di yu ku pia di stul  

WILLEMSTAD— Reshèrshinan mesora a traha riba e kaso di maltrato ku arma ku a tuma lugá na un opvang i a hasi detenshon di e leidster.
Djabièrnè 8 di mei 2026, personal di reshèrshi ku ta investigando un kaso di maltrato, a hasi un detenshon.
Relashoná ku un kaso di maltrato ku a tuma lugá dia 6 di mei 2026 na un ‘opvang’ den Noord Zapateer kaminda ku un menor di edat a keda maltratá na su kabes, personal di reshèrshi a detené e dama A.L. de P. di 33 aña di edat nasé na Kòrsou. Su detenshon a tuma lugá alrededor di 10.10’or na warda di reshèrshi.A presentá e sospechoso dilanti di un fiskal ouksiliar, ku a ordená su enkarselamentu pendiente di mas investigashon.