Lo kontinuá ku investigashon di LiDAR

WILLEMSTAD — E Departamentu di Medio Ambiente i Naturalesa (MNB) di Ministerio di Salú , Medio Ambiente i Naturalesa, ta informá públiko en general ku den kuadro di e investigashon LiDAR, (Un método ku ta usa laser pa midi distansia i haltura) lo kontinuá e dianan 15 pa 17 di mei próksimo.
A para ku e proseso aki, debí na e kantidat di flinan ku tabata subi den e área aki. Awor ku esei ta tras di lomba, e dianan ariba menshoná lo kontinuá ku esaki den e áreanan di Buena Vista, Suffisant i Sunset Heights
E buelo di e drone ta esensial pa rekolektá data presis ku ta sirbi pa maneho di awa, análisis di riesgo di inundashon i planifikashon di espasio/tereno. E kooperashon di e abitantenan, pa nos tin fli den e áreanan aki durante e dianan indiká, ta hopi importante pa e investigashon aki por sigui di forma seguro i ku éksito.