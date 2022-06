Lòsment'i bala okashonando morto: dos polis mas riba non aktif

Willemstad—– Despues ku djamars a pone un polis riba non aktif, ayera mando di Kuerpo Polisial a haña nan ta pone dos otro polis mas riba non aktif i mesora a tuma nan arma reglamentario.

Pa e investigashon unda un hòmber a bin pèrdè su bida despues ku nan a kaba di kometé un atrako na e momento aki tin tres polis pone riba non aktif. Ta trata di e kaso ku a sosodé dia 27 di sèptèmber 2021 unda ku tres tipo mester a kometé un atrako arma riba un establesimentu riba Dr Maalweg. Despues di a poderá di e botin e trio a hui den un vehíkulo pero un ratu despues nan a wòrdu señalá pa polis i mesora a kuminsá ku un persekushon. Durante di e persekushon e polisnan a hasi uso di nan arma reglamentario pa trata di para e vehíkulo.

Polis durante di e persekushon a tira riba e outo na altura di kaminda Duvert Boy Nicolina # 642 pa despues e vehíkulo sigui kore bai aksidentá na altura di e krusada na Hanenberg na altura di Hoenderberg # 38 na unda un di e okupante nan a bin pèrdè su bida. For di investigashon a bin saka afó ku e víktima ku a bin fayesé den e vehíkulo tabatin herida di bala pa kual a kuminsá hasi investigashon si e la bin fayesé di e herida di bala i òf dor ku e vehíkulo a bòltu. Landsrecherche ku tabatin e investigashon na nan enkargo a bin tuma nota ku tabatin algu straño esta fuera di lo normal a tuma lugá despues ku e vehíkulo a aksidenta. Tabatin e informashon ku mester a tira riba e outo despues ku esaki a bòltu kual na e promé instante no tabata nesesario mas mirando ku fásilmente por a detené e trio ku tabata den e vehíkulo ya ku nan no por a bai niun kaminda mas. Esaki tabata un di e motibunan ku Landsrecherche tabata buska un outo kolo kòrá chikí di kual e okupantenan a para mira sigur kon tur kos a bai. Segun informashon ku a tira riba e outo na momento ku esaki a dal i bai bòltu pa despues a piki e hulsnan dañando i tambe kambiando e senario di loke enrealidat a sosodé na e sitio. Si esaki ta kuadra ku realidat sigur e polisnan aki por haña nan den basta problema ya ku den e situashon ei no tabata nesesario pa tira mas. Esaki sin mas por ta e lógika ku e polisnan na e sitio di e insidente mester a piki nan hulsnan ya ku nan mes lo a ripara ku nan tabata super robes. Ta trata di un kaso basta delikado ku ta den investigashon pa asina por yega na e realidat. Si esaki ta kuadra ku realidat e polisnan asta por ser akusá di morto di e víktima dor di nan kulpa i mas serio ainda un kaso di asesinato ya ku e atrakadónan pega den e vehíkulo ya no tabata forma un menasa pa niun hende mas na e momento ei. Ta trata di un investigashon basta serio. Loke si ku Vigilante por bisa ku aki ta trata di algun polis ku ta hasi nan trabou ku alma i kurpa si. Esta di polisnan ku ta sali nan kas pa traha i si esaki ta kuadra mes mester wak na unda i tambe kiko a bai robes e dia ei.