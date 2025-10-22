Keho na Ministerio Públiko riba Ennia no tin kontenido
PUNDA— RST no tin tempu. Mientrastantu, no o a deskubrí niun akto penal durante investigashon di RST ku por a resultá den persekushon den kaso Ennia.
Den un veredikto sivil, Korte a konkluí ku transakshon Ansary a perhudiká e interesnan di Ennia, pero esei no ta nifiká ku tabatin aktonan penal. Korte a dikta sentensia den e apelashon di e kaso di Ennia kontra Ansary i otronan, despues ku riba 13, 14 i 16 di mart di 2023 a trata seshonnan di Korte. Den un otro su sentensia di 29 di novèmber 2021, Korte di Promé Instansha a bai di akuerdo ku e demandanan di Ennia te un suma di mas ku Xcg 1 miar. Na 2023 esaki a baha te na 270 mion florin, pendiente mas resultadonan.
Na 2023, diferente medio di komunikashon a notifiká tokante denunsia ku a ser entregá dor di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS) kontra Ennia i personanan ligá na Ennia. Banda di esaki a lanta e impreshon ku apesar di e denunsia, Ministerio Públiko no a kuminsá ku un investigashon.
Den un reakshon, Ministerio Públiko a aklará esaki. Segun nan reakshon for di 2023, a tuma e denunsia di CBCS den tratamentu i tin un investigashon penal ku ta andando pa un tempu kaba. E investigashon ta wòrdu kondusí dor di RST bou di responsabilidat di e Tim Sentral di Ministerio Públiko. Na 2023, Ministerio Públiko no tabata por duna mas informashon pa loke ta trata kontenido di e investigashon, hustamente pa motibu ku e investigashon ta andando. Ministerio Públiko a deklará tambe di ta konsiente ku problemanan relashoná ku Ennia ta un preokupashon den nos komunidat i pa e motibu aki manera ta posibel, lo informá komunidat.
Pa lokual ta trata e keho di 2023, fuentenan verídiko den seno di Ministerio Públiko i konfirmá pa fuentenan den RST, ta señalá ku no ta bai tin niun investigashon. RSRT a mustra sero interes pa traha ariba.