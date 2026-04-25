LUS TA PAGA DEN SKALO! Presidente Banko Sentral tan entrega karta retiro

Richard Doornbosch: “goodbye entrante 1 sèptèmber 2026”.
Skalo– Presidente di banko Sentral, Richard Doornbosch ayera mainta a entregá karta di retiro informando ku entrante 1 di Sèptèmber e ta bandoná e tènt. E presidente direktor ta opta pa un mihó karera i ta gradesí sosionan den e Union Monetario pa e “oportunidatnan brindá”.
Pero e desishon di Doornbosch ta lógiko. Si e keda Kòrsou, e ta pèrdè hopi sèn. Doornbosch ta kai bou di norma imponé di plafon salarial na 387 mil florin anual. Na Hulanda ku su eksperensia, esei lo ta hopi mas. Na Hulanda un outioridat den maneho di merkado finansiero, (AFM) ta gana mínimal 230 mil pa 295 mil euro anual. Esei ekskluí kobertura di kostonan adishonal laboral, manera representashon transpòrt ets. Pues sin duda algun e dekreto LNT ku ta plafoná salario sigur ta un rason.
Apart di LNT, Doornbosch ta bayendo den su di dos prolongashon, ta pèrdè entrada konforme un norma introdusí ku por re- kalkulá su salario nèt na kasi mitar di lokual e ta ganando. Doorbusch a hiba un guera tambe ku ministerio di finansas ku a pon’é buska sosten na e sosio St. Maarten den e Union Monetario, lokual a suak su outoridat tambe na Skalo. Pues aparte di e bahada den salario drentando su di dos aña, Doorbosch lo a bin konfrontá vários konflikto interno na e banko, awor ku e situashon entre St. Maarten i Kòrsou a bira tenso.
Si e keda Kòrsou, e ta sigui kai bou di norma na 387 mil florin anual i kitando previlegionan ku e ta pèrdè. Den su di dos prolongashon lo bira su salario ta bira ménos ku e plafon.