Man i PIN ta fortifiká nan kolaborashon

WILLEMSTAD – Djasabra 30 di Mei 2026 e partidonan MAN I PIN skibi un página nobo den historia polítiko di Kòrsou.
Despues ku e partidonan MAN i PIN a partisipá na elekshon pa Parlamento na 2025 ku un lista kombiná di miembronan di e dos partidonan, a sigui un trayekto pa sigui fortifiká e proseso di kolaborashon.
Un di e puntonan den kuadro di e loke a menshoná aki riba, direktivanan di e partidonan a proponé na e diferente órganonan di e partidonan pa Partido PIN integrá den Partido MAN. Despues ku e diferente órganonan a bai di akuerdo ku e proposishon, riba 30 di mei 2026, durante un Kongreso di Partido e órgano aki tambe a bai di akuerdo ku e integrashon. Esaki ta nifiká ku lo partisipá na elekshon pa Parlamento na aña 2029komo Partido MAN.
Dia 23 di novèmber 2023 partinan MAN i PIN a yega na un akuerdo inisial di koperashonfor di e punto di bista ku union ta hasi forsa, i e konvikshon ku ménos fragmentashon den árena politiko lo benefisiá nos komunidat i lo duna mas balor na voto di e votadó.
Despues di e akuerdo di kolaborashon di 23 di Novèmber 2023 a sigui un trayekto pa sigui fortifiká e kolaborashon ku a redundá den e akuerdo di 30 di Mei 2026 den kua Partido PIN ta integrá den Partido MAN. “E proseso pa sigui duna mas kontenido na e union no ta para aki, pero lo kontinuá segun un plan di vishon i akshon, presidente di Partido MAN, Keneth Gijsbertha a bisa.” “Ku e elekshon di pa Parlamentario kua tuma lugá dia 21 di mart 2025, pueblo a duna a duna konfiansa na e lista MAN-PIN ku dos (2) asiento den Parlamento di Kòrsou.” “MAN-PIN onrando e konfiansa i kumpliendo ku e responsabilidat ku e enkargo ta bin kuné, a traha ku un kompromiso ku pueblo, disipliná i amor pa nos pais. E frakshon a demostrá ku ora forsanan ta uní basá riba prinsipio, rèspèt, servisio na pueblo I inovashon, por alkansá resultadonan ekstraordinario.”
“Nos ta dal e siguiente paso inovativo; ku hopi orguyo nos ta anunsiá ofisialmente e fushon entre PIN i MAN. Miembronan i dirigentenan di PIN ta integrá den un (1) Partido.
Partido MAN. Konsolidando asina un solo forsa polítiko, ku un vishon i un kompromiso ku Kòrsou.” “Nos frakshon den Parlamento ta sigui komo MAN-PIN te na próksimo
elekshon. E desishon aki no ta solamente un union polítiko. E ta un mensahe di madures, inovashon, responsabilidat i speransa renobá pa nos pueblo. Den un tempu kaminda hopi pais ta enfrentá divishon i polarisashon, MAN i PIN a skohe pa union i inovashon.
Direktiva Partido MAN 2026-2028
Durante di e kongreso a instalá diferente komishon ku lo ta enkargá ku tareanan stipulá de statuto i reglamentu doméstiko. Alabes a skohe – pa aklamashon – direktiva pa periodo 2026 – 2028. E miembronan di direktiva ta: Kenneth Gijsbertha, presidente,
Alvin Daal, vise – presidente, Yaël Plet, sekretario general, Lidushka Cijntje – Carolie,
tesorero. Komo komisarionan a ser elegí: Angel (Jofi) Alavarez, Jourich Christina, Gianna Murray-Anastagasti, Evet Gomez-Wilson, Kenneth Martis i Vanessa Toré.