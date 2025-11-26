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MAN-PIN:  Kabinete Pisas III ta violá  Areglo di Estado i perhudiká ámtenarnan pa drecha pará di ministernan i parlamentarionan!

November 26, 2025 • 2 minüt pa lesa
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#di Estado | #Kabinete Pisas | #violá  Areglo
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