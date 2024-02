Mandatarionan a bria ku nan ousensia

WILLEMSTAD,—-Ayera tabatin inskripshon di Festival Kantando Mayó, ku a tuma lugá na “La Hacienda Olivia”,e apertura a kuminsá 1 or di mèrdia i djis su tras inskripshon tambe a habri.

Loke ku sin duda a hala bastante atenshon ta e echo ku no tabatin niun i ningun mandatario ni tampoko parlamentario ku a duna atenshon na inskripshon di Festival Kantadó Mayó. Esaki sigur a laga un smak marga atras serka di e persona nan ku tabata den e sitio menshoná,pero tambe serka e organisashon di “Festival Kultural Seú Kòrsou.

Te ku ayera den ora nan di anochi no a bira konosí kiko ta e motibu i/òf pakiko niun mandatario ni tampoko parlamentario no tabata na “La Hacienda Olivia” na momentu di apertura off durante di e evento. Mas aleu mester bisa ku no tabatin tampoko niun representante di Sektor si Kultura ni tampoko direktor di Sektor Kultura. Esaki sigur no a kai den bon tera serka niun hende ku ta stima Kultura di Kòrsou.