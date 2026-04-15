Back to Top
Vigilante banner image

Manipulashon na meternan di awa i/òf koriente

April 15, 2026 • 2 minüt pa lesa
views: 0

WILLEMSTAD—–Fundashon pa Konsumidó (FPK) ta informá ku últimamente FPK a nota un oumento signifikante di keho di konsumidó relashoná ku deskonekshon di suministro di awa i/òf koriente pa motibu di manipulashon di e meternan instalá na e propiedat. Mirando e kantidat di kehonan, FPK a aserká Aqualectra pa asina nos haña un splikashon riba e problemátiko aki.

Manipulashon òf interferensia no outorisá riba un meter di awa òf koriente ta wòrdu konsiderá un akto ilegal i esaki ta resultá den but. E montante di e but ku bo ta risibí, ta wòrdu kalkulá basá riba e tipo di manipulashon ku Aqualectra a konstatá na e meter. Aparte di e but, Aqualectra ta kobra tambe e uso no registrá di 2 aña.

Di akuerdo ku normanan vigente, e persona ku ta registrá na Aqualectra komo usuario ta esun responsabel pa e kondishon di e meter di awa i koriente instalá na e adrès. 

Falta di konosementu no ta ekskluí responsabilidat.

Fundashon pa Konsumidó ta konsehá pa: 

  • Promé  ku hür òf kumpra un propiedat ku tin instalashon di awa òf koriente, ta rekomendabel pa e futuro usuario pidi Aqualectra pa hasi un inspekshon tékniko di e meternan; i emití un deklarashon ku e meter no ta manipulá, ta funshoná konforme spesifikashon tékniko, i ku no tin iregularidat registrá.
  • Pidi Aqualectra bin kontrolá bo meter di koriente òf awa si bo mira ku bo uso a baha kompará ku loke bo sa usa normal sin ku tabata tin ningun kambio na bo kas
  • Si bo nota ku bo meter di koriente òf awa ta bieu i ku e seyo a frusa òf bo tin kualke duda den e estado di e meter, pidi Aqualectra bin revisá bo meter. Esaki ta pa evitá ku e situashon por mustra manera ku tabatin manipulashon òf daño intenshonal na e meter òf seyo.
  • Ta rekomendabel pa e persona ku ta hür su kas òf edifisio, pasa tur derecho di uso di awa i koriente riba nòmber di e hürdó.

Pa mas informashon i tep tokante e tópiko aki por tuma kontakto libramente ku Fundashon pa Konsumidó na number di telefòn +5999 462 6666 òf via di e-mail [email protected].

#Fundashon pa Konsumidó
Login