Manipulashon na meternan di awa i/òf koriente

WILLEMSTAD—–Fundashon pa Konsumidó (FPK) ta informá ku últimamente FPK a nota un oumento signifikante di keho di konsumidó relashoná ku deskonekshon di suministro di awa i/òf koriente pa motibu di manipulashon di e meternan instalá na e propiedat. Mirando e kantidat di kehonan, FPK a aserká Aqualectra pa asina nos haña un splikashon riba e problemátiko aki.
Manipulashon òf interferensia no outorisá riba un meter di awa òf koriente ta wòrdu konsiderá un akto ilegal i esaki ta resultá den but. E montante di e but ku bo ta risibí, ta wòrdu kalkulá basá riba e tipo di manipulashon ku Aqualectra a konstatá na e meter. Aparte di e but, Aqualectra ta kobra tambe e uso no registrá di 2 aña.
Di akuerdo ku normanan vigente, e persona ku ta registrá na Aqualectra komo usuario ta esun responsabel pa e kondishon di e meter di awa i koriente instalá na e adrès.
Falta di konosementu no ta ekskluí responsabilidat.
Fundashon pa Konsumidó ta konsehá pa:
Pa mas informashon i tep tokante e tópiko aki por tuma kontakto libramente ku Fundashon pa Konsumidó na number di telefòn +5999 462 6666 òf via di e-mail [email protected].