Mariwana ku wiski a pone shofùr manda outo riba polis

NIEUWE HAVEN—Humamentu di mariwana bou di viadùkt kombiná ku bebe dos bòter di wiski, a pone e hòmber Adriaan Jops, nase riba 19 aprel 1989, manda outo riba un polis.
Korte Penal den Promé Instansha djabièrnè a trata e kaso di Ministerio Públiko kontra di Jops. E ta wòrdu akusá di riba 21 di Yüli último intento di maltrato severo i destrukshon. Hues mr. Bours, ayera a trata kontenido di e prosès ferbal. Ta asina ku riba e dia en kestion, alrededor di 7’or, Jops huntu ku dos ruman (fam B) tabata huma pitu i bebe wiski na Viadùkt Otrobanda. Despues di a bebe, dos bòter di wiski i huma pitu, banda di mitar di ocho nan bandoná Viadukt i kore direkshon brùg riba Breedestraat Otrobanda.
Na dado momento, bayendo direkshon pia di brùg, e dos polisnan riba Bike Team, Adamus i Stokkel ta hole mariwana den e outo na momento nan a pasa e polisnan riba baiskel. Stokkel ta hole promé i duna indikashon pa e vehíkulo para. Pero e vehíkulo no ta para i kontrali ta duna gas pa e outo bai kore mas duru. Su kolega Adamus ku a bai na parti links di e outo pa kontrolá, pero na mesun momento e vehíkulo ta bai riba e baiskel ku Adamus tabata kore. E polis ta reakshoná na tempu i bula for di e baiskel ku ta resultá bou di e Vitz manehá pa Jops. E baiskel ta klèm bou di e Vitz i Jops ta kore bai lastrando e baiskel ku polis ta bin haña te na altura di e skol riba van Leeuwenhoekstraat.
Jops ta bisa, ku e baiskel a paresé bou di e vehíkulo. E la atmití tambe ku e tabata fuma i haltu di tur e mariwana ku e kla huma. Segun su deklarashon, ta e polis a aktua malu i paresé su banda. E no a pasa riba e baiskel intenshonalmente e la bisa. E akusado, ta huma mariwana for di su 17 aña debí na problema for di hubentut. Su mama a fayesé dia e tabatin 13 aña i su tata no a kuida nan. E la traha tur kaminda, hasta na landfill pa keda for di krímen, lokual e la logra pasobra e no tin karchi kastigu.
Fiskal di Ministerio Públiko a demandá 24 luna kual 6 luna kondishonal i tempu di prueba 3 aña i keda bou di guia di Reclassering, FMA ku sikólogo. Tantu polis Adamus komo Kuerpo di Polis a entrega un demanda pa kompensashon di daño. Kuerpo a demanda 5.700 florin i Adamus a súplika 500 florin.
Hues Bours ta haña deklarashon di ámbos polis ta kuadra. Segun e hues tabata un reakshon den pániko di Jops i no tin intenshon di mal fe. Pero e hues ta haña ku tin intenshon kondishonal ku por keda apliká den e kaso aki. Pues un intento di un vehíkulo riba un baiskel, ta laga e baiskel den un posishon di desbentaha. E shofùr a aktua sin sentido komun i mester a konkluí ku algu a bai robes. Uzo di droga i alkohòl, no tin èksküs segun e hues pa hustifiká e hecho ku e la sigui kore bai.
Pues, no ta kuestion unda e polis tabata na momento di impakto sino tabatin intenshon kondishonal. E straf no ta bira ménos tampoko, segun hues. Jops a trata na kulpa e agentenan i esei no ta bon. Segun e hues e akusado a lastra e baiskel hopi largu sin para e vehíkulo. Anke e poseshon di droga no tabata al kaso, e la pisa si den e veredikto di korte ayera. E la yega na 18 luna di kastigu kual 6 kondishonal den un tempu di prueba di tres aña. Durante e tempu di prueba e mester someté su mes na FMA, Reclassering i sikólogo.