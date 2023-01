Mart awor Cicely ta liber

Cicely vd Dijs

Koral Specht—Mas tardá, promé siman di Mart 2023, Cicely vd Dijs ta rekobrá su libertat. Vd Dijs mester a mèldu 22 di ougùstùs último pa sinta un kastigu di 9 luna ménos deskuento. Esei ta nifiká ku pa mas tardá, e promé siman di Mart, Cicely vd Dijs ta liber na kas serka su yunan.

Fuentenan serka di vd Dijs a konfirmá ku e ta trankil i ta kontentu ku pronto lo e ta kas i ta mihó kaba di sinta, ya despues niun hende no por bisé nada mas. Su abogado, Marije Vaders a keda konstantemente den kontakto ku vd Dijs. A lo largo por bisa, e desishon pa mèldu na SDKK na ougùstùs último por tabata e mihó desishon ku vd Dijs por a tuma pa kita un peso for di su lomba, pa kual de fakto, Ministerio Públiko por a proseder otro. E kastigu i persekushon di vd Dijs, lo resultá hopi malu pa imáhen di Ministerio Públiko, mirando ku e instituto a hasi lo máksimo pa keda sin pèrsigui un dama ulandes oropeo ku a kometé un akto muchu mas severo ku vd Dijs. No pa vd Dijs so, sino pa tur demas kondenadonan femenino yu di Kòrsou ku si mester a sinta un kastigu.

Pa lokual ta trata vd Dijs, tabata un deklarashon di Schotte ku a pone vd Dijs den problema. Riba 24 di mei 2017, Gerrit Schotte dilanti un wes komisario a atmití ku Corallo lo a manda sèn pe. Schotte den e deklarashon aki a kologá su eks konkubina, Cicely vd Dijs, momento el a splika Ministerio Públiko i wes komisario, ku vd Dijs tabata na altura k’e sèn di Corallo lo a subi un kuenta di vd. Dijs. Schotte: “vd Dijs a bai di akuerdo”. Schotte a splika ku Corallo a manda e sèn den dos tanda. E sèn a subi kuenta di No Brands ltd i Schotte tabata benefisiario di e kuenta en kestion. Na yüni 2010 e pareha vd Dijs/Schotte a biaha pa Miami huntu unda a kumpra dos cheque, kual unu di 100 mil dòler a subi kuenta di Vandiss. Segun deklarashon di Gerrit Schotte na wes komisario, e 100 mil dòler a kanselá debe di vd Dijs na Vandiss. “E sobra sèn riba kuenta di Fundashon Gerrit Schotte, gran parti a subi mi kuenta personal”, Schotte a sigui deklará. E deklarashonnan aki a pone un relashon pa korte por a konkluí e parti di korupshon, esta Schotte a tuma sèn pa bai hasi fabor den futuro. Ademas, e sèn supuestamente di kampaña a subi kuentanan di Vandiss i di su mes personalmente. Schotte lo a hasi e deklarashonnan, asumiendo ku no tabatin nada robes ku lokual Corallo por a hasi dor di manda sèn pe. Esei tabata alabes unu dje motibunan dikon e la splika ku vd Dijs tabata na altura.

Esaki tabata e proseso ku awe, Cicely vd Dijs mester ehekutá e verediktonan di e kortenan. Vd Dijs na diferente okashon a súplika klemensia sin éksito i na e momentunan aki Korte ta evaluando ehekushon di un rapòrt sikológiko despues ku vd Dijs drenta e sentro di korekshon. Vd Dijs den Korte di Apelashon a kende sentensia na 15 luna ménos 6 luna ta bira 9 luna i lo mester sinta 2/3 parti di e kastigu. Na e momentunan aki tin un desvio riba e lei ku por pone Cicely sinta 7 luna. Ta spera pa Cicely vd Dijs kana sali for di SDKK, na inisio di Mart próksimo, apénas 6 siman mas.