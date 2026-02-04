Back to Top
Vigilante banner image

Mas transferensia registrá na Hulanda kompará ku aña pasá

February 4, 2026 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#228 futbolista | #27 mas | #futbòl | #Hulanda | #Kenneth Taylor | #KNVB | #periodo di transferensia di invierno | #Transferensia
Login