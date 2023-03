Mayornan di yu desabilitá: “Situashon di personanan desabilitá ta preokupante”

WILLEMSTAD – E situashon na Kòrsou pa personanan desabilitá ku no por sòru pa nan mes ta preokupante. Asina Grupo di Preshon di Mayornan di yu ku desabilidat ta skirbi den un karta na Parlamento, informando ku nan lo bai organisá un enkuentro na aprel.

Muchanan desabilitá ta bira adulto i ta keda dependé di nan mayornan ku ta keda embehesé. Ora ku nan ta biba ainda den kas di nan mayornan, nan mester por konta riba lo mínimo un aktividat pa parti di dia. Ora ku e mayornan no por mas pa motibu di nan edat òf pa motibu dje gravedat di desabilidat, e personanan desabilitá mester por konta riba kuido eksterno of biba bou di guia. Lokalmente no tin masha eskoho pa e personanan desabilitá disfrutá di aktividatnan di dia ni pa biba.

Nan ta na enkargo di SGR Groep ku no por karga ku e kantidat di personanan desabilitá, pa motibu dje medionan skars ku tin na nan disposishon. Tin 54 persona riba e lista di espera pa aktividatnan di dia, miéntras tin 277 persona riba e lista di espera pa bibienda. E listanan akí ta kresiendo kada bes di nobo i ta ademas difísil pa manehá ya ku kada un di e personanan akí tin un otro manera pa atendé kuné. SGR Groep porlotantu no por karga ku e demanda. Pa evitá ku e situashon ta sali for di man mester tuma akshon urgente pa hasi e listanan di espera mas kòrtiku mas pronto ku ta posibel.

E grupo: “Nos ta organisá un enkuentro den SGR Groep dia 15 di aprel di 9’or di mainta te 12’or di mèrdia. E siguiente personanan ta invitá: Minister di SOAW, Minister di Finansa, direktiva di SGR Groep, gerensia di SVB, miembronan di prensa i kasi 100 mayor preokupá. E intenshon di e enkuentro ta pa presentá e gravedat dje situashon na e Ministernan i e ekspertonan presente, ku e petishon urgente pa tuma akshon pa koregí e situashon riba término kòrtiku.” Grupo di preshon di Mayornan di yu ku desabilidat ta para ariba ku mester algu riba tantu e nivel polítiko komo esun di implementashon.