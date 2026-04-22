Mc William ta pidi “Ora di Pregunta” riba oumento di 73% den enseñansa special

WILLEMSTAD – Miembro di Parlamento Giselle Mc William di frakshon MAN-PIN a entregá un petishon formal pa un “Ora di Pregunta” (“Vragenuur”) ku minister di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte (ESKD òf OWCS) Sithree van Heydoorn, riba e oumento di 73 porshento den kantidat di muchanan ku ta sigui enseñansa spesial den e último 5 añanan.

Den e karta dirigí na presidente di Parlamento, Mc William ta hasi uso di artíkulo 96a di Reglamento di Orden pa pidi p’é ora di pregunta. Segun e parlamentario, e desaroyo akí a keda deskribí den prensa lokal komo un “krisís den enseñansa spesial”.

Frakshon di MAN-PIN ta ekspresá su preokupashon tokante e desaroyo i direkshon aktual di enseñansa na Kòrsou. Mc William ta señalá ku e kantidat di alumnonan ku ta sigui enseñansa spesial òf ku ta haña sosten adishonal a subi signifikativamente, loke ta pone preshon riba e kapasidat di e sistema di enseñansa spesial.

Segun e karta, esaki ta kousa ku alumno vulnerabel no semper ta haña e guia i sosten nesesario, ku konsekuensia pa nan desaroyo, e ambiente den klas i e preshon riba dosentenan i mayornan. Tambe ta keda señalá ku e kapasidat aktual di enseñansa spesial ta insufisiente pa e demanda kresiente.

Mc William ta indiká ku e kousanan tras di e oumento no a keda investigá sufisientemente i ku ainda ta falta medidanan preventivo. Tambe e ta kritika ku invershon den enseñansa hopi biaha ta enfoká riba proyektonan di infrastruktura, miéntras ku kalidat i kontenido di enseñansa ta keda na segundo plano.

E parlamentario ta enfatisá ku e problema di komportashon bou di alumnonan i e preshon riba maestronan ta sigui krese, partikularmente dor di e karga di responsabilidat ku ta bai mas leu di skol i ta bira un responsabilidat di kas.

Pa medio di e ora di pregunta, Mc William ta pidi kontesta riba vários punto, entre nan e sifranan di alumnonan ku a haña referensia pa enseñansa spesial den e último 5 añanan, e kantidat di alumnonan riba lista di espera i e kousanan prinsipal di e oumento segun e ministerio di ESKD.

Tambe e ta pidi informashon tokante investigashonnan riba e tema, influensia di faktornan sosio-ekonómiko, medidanan preventivo den fase pre-eskolar i e pasonan di urgensia ku e minister ta tuma pa oumentá kapasidat den enseñansa spesial.