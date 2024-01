Médikonan di Kas gradesido ku HAP

Otrobanda—Segun minister pa Salubridat Públiko, Javier Silvania, no tabatin nada a bai robes na HAP. E minister a splika ku Vigilante a publiká un relato riba un pashènt ku a yama HAP, sin a skucha e vershon di HAP. E pashènt a bin fayesé despues i algun médiko di kas a kuestioná e proseder.

Den un reakshon na Vigilante, e minister no a bai den muchu detaye pero a splika ku no tabatin nada a bai robes. Segun e minister, e artíkulonan ku a sali den Vigilante i Extra tabata tendensioso. Segun e minister na promé lugá no ta asina médikonan di kas, kende a keda ekskluí for di HAP ta kuestionando fayesimentu di e pashènt. Ta asina ku tabata e Asosashon di Médikonan di Kas (CHV) mes a pidi pa lanta HAP. Esaki ta un publikashon amplio ku a keda kubrí pa Vigilante tambe.

Silvania a bisa, ku tabata su persona komo minister a palabrá ku CHV pa struktura i lanta e HAP. I mayoria di CHV mes a sostené lantamentu di e HAP. E minister a sigui bisa tambe ku mayoria médiko di kas ta kontentu ku HAP. Pasobra despues di a traha 8 ora òf mas, e médikonan tabata wòrdu yama despues durante dianan di fiesta i durante oranan di mardugá. Esei semper tabata un problema en bèrdat. Den pasado, tabatin hopi pero hopi reklamo riba e sistema di médikonan na warda. Pashèntnan tabata yama sin por lokalisá médikonan na warda.

Na e momentonan aki na HAP tin un kantidat di 16 médiko di kas den servisio. I segun e minister e presupuesto di HAP ta yega 4 mion florin. Fuentenan no konfirmá na Vigilante ku CMC a kobra un suma di hür di kasi 30 mil florin mensual pa aloká e HAP na CMC. Esei lo tabata fo’i di e presupuesto di likides pa e sentro i a keda rechasá unda a risibi un otro lokashon serka di CMC. Riba su ret sosial tambe e minister a pone ku su ministerio ta wardando riba Flow pa regla un liña di telefon grátis pa yama e sentro médiko.