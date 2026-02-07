Mega oferta pa Rei di Tumba presentá ku otro banda den karnaval i tambe tumba 2027

WILLEMSTAD,—-For di fuente figo i digno di konfiansa Vigilante Farándula a keda pone na altura di un informashon ku fuente ta disponé di dje. Ta asina ku Fuente a pone Vigilante Farándula na altura di dje.
Fuente a bisa Vigilante Farándula ku djaweps den ora nan di anochi durante di un kombersashon a bin dilanti ku tin un Mega oferta pa rei di Tumba 2026 Sontje Mercelina presentá ku otro un agrupashon musikal den e dos marcha nan di karnaval,pero tambe den tur otro aktividat,esta sobra “Jump In” nan ku a keda i tambe festival di tumba 2027.
Durante di nan kombersashon a bin dilanti ku rei di Tumba 2026 tin ku stòp direktamente ku su presentashon nan ku agrupashon musikal ERA Outéntiko. Asta mester bisa ku e informashon aki ya ta plama den algun seno di persona nan ku tin hopi di aber ku karnaval i festival di tumba. Kasimente por bisa ku niun di nan no ta nada kontentu di loke e persona en kuestion ke hasi,esta di e mega oferta di un suma ku práktikamente no por ninga,paso ta trata aki di un suma di plaka hopi grandi.
Pero Vigilante Farándula konosé e persona ku ta manager di Sontje Mercelina ku alabes ta su tio, i mester bisa ku persona en kuestion,esta manager i tio di Sontje no ta un persona ku por pasa riba dje fásil, i ta trata aki di un persona ku prinsipio ku sèn no ta habri su wowo. Tur kos ta mustra i indiká ku e plan ta pa rei di tumba 2026 Sontje Mercelina kibra tur e akuerdo nan ku e tin ku agrupashon musikal ERA Outéntiko, ku ta e agrupashon musikal ku a kompañ’é durante su partisipashon den festival di tumba. U kos ta tur sigur ku tin si i esaki ta ku mundu di farándula ta un espektákulo i tur e kos nan aki tambe ta forma parti di farándula.
Oferta hopi gordo pa Sontje Mercelina bira lomba agrupashon musikal ERA Outéntiko restu di temporada di karnaval pa presentá ku un otro banda i tambe defendé su titulo otro aña ku otro agrupashon musikal.