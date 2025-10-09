MEO ta informá Embahadornan i Konsulnan di Reino Hulandes

Willemstad – Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO), den kolaborashon ku CINEX, CTB, DCSX, BlueNap, i Aqualectra, awe a duna un seri di presentashon na Embahadornan i Konsulnan General di Reino Hulandes ubiká den paisnan den Hemisferio Oksidental. E enkuentro a tuma lugá na Museo Marítimo i a enfoká riba e vishon ekonómiko di Kòrsou, oportunidatnan di kresementu sektoral i ambishonnan internashonal.
Minister Roderick Middelhof a dirigí su mes personalmente na e representantenan diplomátiko i a enfatisá e transishon di Kòrsou pa un sentro stratégiko den region, ku enfoke partikular riba energia sostenibel, IT, servisionan marítimo i “Blue Bio Economy”.
“Nos generashon hóben ta mira Kòrsou no komo un isla chikitu, pero komo un brùg pa mundu. Nos ta kla pa forma e futuro ei.”
Minister Middelhof a enfatisá e balor di koperashon diplomátiko den habrimentu di merkadonan nobo i atraé invershon: “Un kontakto di bo por kondusí na un invershon. Un kòmbersashon por krea trabou.”
Minister Middelhof a ekspresá su apresio pa e kompromiso di e embahadornan i konsulnan, i su speransa ta ku nan no solamente a eksperensiá e kalor di nos dushi isla, pero tambe a sinti e potensial di Kòrsou komo partner ekonómiko.