MEO ta presentá logronan i aspirashonnan riba redukshon di ‘red tape’

Willemstad – Dia 11 di sèptèmber 2025, Ministerio di Desaroyo Ekónomiko (MEO) lo kompartí su logronan i aspirashonnan riba e tereno di redukshon di ‘red tape’ pa negoshinan. Ta invitá prinsipalmente koleganan den gobièrnu i sektor privá, kompanianan di IT, i studiantenan den e áreanan di lei, komunikashon i teknologia pa bin pa duna feedback, kompartí i kolaborá.
E logronan ta enfoká riba suministrashon di informashon kompletu, korekto i koherente pa negoshinan i riba kontrol di negoshinan. Aspirashon i plannan pa futuro ta enfoká riba mehorashon di efisiensia interno. MEO lo presentá algun inisiativa partikular ku por mehorá efisiensia di gobièrnu kompletu, pero tambe di kompanianan privá.
Un di e inovashonnan prinsipal ta un AI Legal Bot i e Lenga.GPT, ku lo yuda pa skirbi Papiamentu mas lihé i mihó. Tantu e logronan komo e aspirashonnan ta habri espasio pa mas inovashon. Den evento lo tin un demostrashon di e.o di algun chatbot basá riba e solushonnan ku a presentá.E atardi ta kai bou di e programa Gov2Biz, ko-finansiá pa Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). E intenshon ta pa e evento bira un plataforma pa stakeholdernan kompartí, duna feedback i fortalesé kolaborashon. Programanan manera esaki ta kai den harmonia ku e programa di gobernashon ku a identifiká e sektor teknológiko komo área di oportunidat, kaminda minister Middelhof su enfoke ta pa eksplorá i realisá diversifikashon di ekonomia. Pa sigui stimulá esakinan Minister Middelhof ta vislumbrá kolaborashonnan ku instanshanan di konosementu manera Universidat di Kòrsou.
Invitashon
MEO ta invitá:
E evento ta tuma lugá 11 di sèptèmber 2025, for di 2:30 p.m. na Amazia, den edifisio di MEO na Parera. Entrada ta grátis, pero inskripshon ta nesesario. Bo por inskribí via e kódigo QR
.