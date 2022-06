Estados Unídos ta kuminsá pèrmiti Venezuela saka krudo

Lo bai saka krudo fo’i Venezuela pa remplasá esun ruso.

WASHINGTON/WILLEMSTAD – E agensia di notisia Reuters ayera a konfirmá ku Estados Unídos a kuminsá suavisá sanshonnan riba Venezuela. Ta pèrmiti e pais petrolero manda krudo pa Oropa. Esaki ta un bon notisia pa Refineria Isla.

E kompania petrolero Italiano Eni i esun Spañó Repsol por kuminsá manda krudo Venezolano pa Oropa den e próksimo lunanan pa rekompensá e krudo Ruso ku nan no ke, pa motibu dje guera kontra Ukraina.

Esaki ta loke 5 fuente yegá na e asuntu a bisa e medio di komunikashon Reuters. Gobièrnu na Washington a intervení dos aña pasá den e interkambio di petroli pa pago di debe atrasá, na momentu ku e pais a oumentá e sanshonnan pa Venezuela.

Segun un dje fuentenan, e kantidat di krudo ku ta spera for di Eni i Repsol lo no ta grandi, i kualke impakto riba e preisnan mundial di petroli lo ta modesto. Pero Merka a duna lus bèrdè pa reanudá e fluho di petroli pa Oropa, ku pa hopi tempu kaba tabata di vris. I esaki por proveé un ‘boost’ simbóliko pa e presidente di Venezuela Nicolás Maduro.

Esaki ta un punto importante pa Kòrsou tambe, sigur si tene kuenta ku resientemente Hunta di Ministernan unánimamente a bai di akuerdo pa e ‘preferred bidder’ pa eksplotá refineria Isla ta e kompania Socap Corp dje Venezolano Luis Guisti. Giusti tabata manehá PdVSA promé ku Maduro a tuma rienda dje pais Venezuela.

E fuentenan ta para ariba serka Reuters ku U.S. State Departament a duna e oké por eskrito pa dos kompania por reanudá e transportenan. E gobièrnu Merikano ku Joe Biden na kabes ta spera ku e krudo Venezolano por yuda redusí e dependensha di Oropa di Rusia i tambe rederihí algun dje kargamentunan di Venezuela pa China.

Dos dje fuentenan a bisa Reuters ku e intenshon ta pa manipulá Maduro di tal manera pa por reinisiá e kòmbèrsashonnan polítiko ku oposishon di Venezuela. Parse dos dje kompanianan Oropeo di energia ku tin empresanan huntu ku e kompania petrolero estatal Venezolano PdVSA, por konta ku un kargamentu di krudo pa pago di debenan i dividendonan atrasá.

Un kondishon klave ta ku e krudo ku haña mester bai Oropa. No por rebendé esaki ku niun otro lugá. Merka ta kere ku kontrali na e benta aktual di petroli di Venezuela pa China, PdVSA lo no tin benefishi finansiero for di e transakshonnan ku nan tin planiá di hasi, paso esaki no ta embolbí plaka kèsh.

China no a firma e sanshonnan oksidental kontra Rusia, na kua paisnan den Karibe inkluyendo Kòrsou, tambe tin ku mantené nan mes. China si a sigui kumpra petroli i gas Ruso apesar dje yamada di Merka.

Mas aleu Reuters ta informá ku e outorisashon di Merka pa saka krudo for di Venezuela a yega luna pasá. E detayenan i restrikshonnan pa rebendé no a keda informá for di delantá. E kompania Eni no ke a duna Reuters komentario riba ‘asuntunan di posibel sensibilidat komersial’. Repsol no a reakshoná mes riba Reuters su preguntanan.

E gobièrnu Merikano anteriormente a ninga di tuma desishonnan similar pa e kompania petrolero di kas Chevron Corp, Oil and Natural Gas Corp Limiteit di India, i Maurel & Prom SA di Fransia. Nan tambe a preshoná U.S. State Department i U.S. Treasury Department, pa tuma petroli en kambio di miarnan na dolar ku nan tin akumulá na debe di haña for di Venezuela.

E 5 kompanianan petrolero a suspendé e interkambio di petroli pa pago di debe na medio di 2020 durante e kampaña di ‘preshon máksimo’ dje eks presidente di Merka, Donald Trump. Trum ta esun ku a baha e kantidat di eksportashon di petroli di Venezuela, den un intento pa baha Maduro sin por a logra.

Segun e programa preliminar di karga di PdVSA ku Reuters a mira riba 3 di yüni último, PdVSA no a programá ku Eni ni Repsol lo a tuma niun karga e luna aki. Pero e atministrashon di Biden ya a mantené kòmbèrsashonnan ofishal haltu ku esun di Caracas i Venezuela ya a liberá 2 dje 10 siudadanonan Merikano será. Alabes Caracas a primintí di lo reanudá kòmbèrsashonnan tokante elekshon ku oposishon. Maduro ainda mester bai di akuerdo ku un fecha pa bin mesa bèk.

E legisladónan Republikano i asta algun kompañero Demókrata di Biden ta oponé kontra e suavisamentu. Nan a kritiká ku e ta muchu unilateral. Pero gobièrnu na Washington ta suprayá ku gran parti dje alivio ku Venezuela lo haña pa ku sanshonnan, lo aselerá pa Maduro negoshá ku oposishon.