Back to Top
Vigilante banner image

Messi ta konfirmá su presensia den Mundial di futbòl 2026

October 28, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#argentina | #Cristiano Ronaldo | #Kampionato Mundial di 2026 | #Lionel Messi | #mundial di futbol
Login