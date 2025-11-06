Mester bini enkuesta parlamentario riba benta UTS

Enkuesta Parlamentario: 339 mion kita 19 mion florin ta keda 320 mion sin splikashon unda e sèn a bai, ken a paga, ken a kobra.

Rouvilleweg— Te ainda, parlamento di Kòrsou, ta na soño sin intenshon di lanta riba e benta di UTS, ku por ta e debakel finansiero mas grandi den historia di kompanianan anónimo na Kòrsou.

Kontrali na e enkuesta riba CMC, esun di UTS sin lo tin e resultadonan nesesario i posibel persekushon penal di esnan kende a duna konseho i partisipá na benta di e kompania, sin konsiderá kumplimementunan nesesario.

E grupo ku tabata enkargá pa bende akshonnan di UTS, a sali ileso for di e akuerdonan ku a laga dudanan serio atras. Aparte di a keda sin duna detaye na parlamento di Kòrsou, Komishon Cft tambe a keda chikí. For di na 2019, eks presidente Raymond Gradus a deklará ku UTS no a duna kuenta i rason kuantu sèn realmente a bini riba kuentanan di gobièrnu (servisio di kapital) despues di a bende nan akshonnan. Esaki e presidente di e Komishon Supervishon Finansiero a duna di konosé durante un rueda di prensa na finalnan di 2019. E meta prinsipal di benta UTS na promé instante tabata pa krea kapital di invershon pa Kòrsou, pero al final, e kapitalisashon riba e benta tabata mínimal miéntras preguntanan sin kontesta ta sigui kologá.

Manera ta konosí, di 339 mion florin ku akshonista di UTS, Gobièrnu di Kòrsou a bende UTS, 1.1 mion florin a wòrdu destiná pa depositá riba kuenta general di Gobièrnu. Sobrá sèn a bai na pago di debenan di UTS. Despues di paga e debenan di UTS, Gobièrnu di Kòrsou a keda na invertí. Kálkulonan indikativo ta mustra ku tabatin 19 mion florin ku a yega den kaha dirèkt pa Kòrsou.

E Komishon pa Supervishon Finansiero, Cft, nunka risibi for di Gobièrnu di Kòrsou komo akshonista di den UTS, un rekuento riba benta UTS. Segun eks presidente di e komishon Raymond Gradus, nan a sinta huntu ku minister di finansas e tempu ei i en bèrdat a hasi pregunta riba esaki. Pero, segun Gradus no por duna niun indikashon kuantu sèn gobièrnu di Kòrsou lo a risibí. El a hasta menshoná ku kisas mester warda te despues ku kuentanan anual dje kompania finalisá. Ta asina, segun e Akuerdo di Kresementu kual Kòrsou i Hulanda a firma na 2019, , tur benta di propiedatnan di Kòrsou, mester wòrdu kapitalisá riba kuentanan di Invest Curacao. I via di Invest Curacao, lo finansiá proyektonan pa stimulá ekonomia. Un soño ku nunka a bira realidat.

Benta di UTS na 339 mion florin a keda sin splikashon riba detaye. Eks Minister di finansa, Javier Silvania den pasado a yega di menshoná un investigashon, pero esei no a bini. Flow a paga 339 mion florin pa e kompania estatal. Unda e sèn a bai spesífikamente, semper a keda un misterio.