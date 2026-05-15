Mesun vehíkulo un biaha mas sendé na kandela

A kue e outo kimá bin pone den e kura di kas na Willem Hoyerstraat.

Willemstad— Den oranan di mardugá polis i tambe pagadónan di kandela mester a bai na un kas den Willemhoyerstraat pa un vehíkulo ku tabata na kandela.

Tabata den oranan di mardugá ku bomberonan mester a yega ku urgensia na un kas den Brievengat ku ta keda nèt na e krusada di Vondelstraat i Willemhoyerstraat pa un vehíkulo ku tabata na kandela. Na yegada di bomberonan i tambe polis ya kandela a poder por kompletu di e vehíkulo i no a keda e bomberonan nada mas di paga loke ku ainda tabata na kandela. A bin resultá ku den oranan di mardugá habitantenan di Willemhoyerstraat a keda lanta pa vlamnan di kandela. Mesora a kue boternan di fumait i a trata di paga kandela na e vehíkulo ku tabata stashoná den e kura di kas na Willemhoyerstraat. Durante ku tabata trata di dominá e kandela a surgi un eksploshon basta fuerte ku asta a kousa daño na e kas unda e vehíkulo tabata stashoná den kura. Den e kaso aki ta trata di e mesun vehíkulo Mercedes benz kolo hel ku 10 di aprel último a ser sende na kandela na momento ku esaki tabata stashoná dilanti di un kas den Kaya Dodo Palm. Despues ku dos guy den oranan di mardugá a sende un parti di e vehíkulo na kandela, a opta pa kue e vehíkulo bai pone den e kura di kas na Willem Hoyerstraat. Ayera mardugá a bolbe sende e vehíkulo aki na kandela loke e pone ku e biaha aki si ta e herante so a sobra. Polis a hasi nan investigashon na e sitio unda a konfiská kámaranan pa asina por hasi mas investigashon.

A drenta den e kurá di sende e vehíkulo na kandela.

E biaha aki si e vehíkulo kompletu a bai pèrdí den e kandela.

Polis hasiendo investigashon na e sitio.

Reshèrshi forensiko tambe tabata na e adrès.