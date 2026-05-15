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Mesun vehíkulo un biaha mas sendé na kandela

May 15, 2026 • 2 minüt pa lesa
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A kue e outo kimá bin pone den e kura di kas na Willem Hoyerstraat.

Willemstad— Den oranan di mardugá polis i tambe pagadónan di kandela mester a bai na un kas den Willemhoyerstraat pa un vehíkulo  ku  tabata na kandela.

Tabata den oranan di mardugá ku bomberonan mester a yega ku urgensia  na un kas den Brievengat ku ta keda nèt na e krusada di Vondelstraat i Willemhoyerstraat pa un vehíkulo ku tabata na kandela. Na yegada di bomberonan i tambe polis ya kandela a poder por kompletu di e vehíkulo i no a keda e bomberonan nada mas di paga loke ku ainda tabata na kandela.  A bin resultá ku den oranan di mardugá habitantenan di Willemhoyerstraat a keda lanta pa vlamnan di kandela. Mesora a kue boternan di fumait i a trata di paga kandela na e vehíkulo ku tabata stashoná den e kura di kas na Willemhoyerstraat. Durante ku tabata trata di dominá e kandela a surgi un eksploshon basta fuerte ku asta a kousa daño na e kas unda e vehíkulo tabata stashoná den kura. Den e kaso aki ta trata di e mesun  vehíkulo Mercedes benz kolo hel  ku 10 di aprel último a ser sende na kandela na momento ku esaki tabata stashoná dilanti di un kas den Kaya Dodo Palm. Despues ku dos guy den oranan di mardugá a sende un parti di e vehíkulo na kandela, a opta pa kue e vehíkulo bai pone den e kura di kas na Willem Hoyerstraat.  Ayera mardugá a bolbe sende e vehíkulo aki na kandela loke e pone ku e biaha aki si ta e herante so a sobra. Polis a hasi nan investigashon na e sitio unda a konfiská kámaranan pa asina por hasi mas investigashon.

A drenta den e kurá di sende e vehíkulo na kandela.
E biaha aki si e vehíkulo kompletu a bai pèrdí den e kandela.
Polis hasiendo investigashon na e sitio.
Reshèrshi forensiko tambe tabata na e adrès.
E eksploshon ku a surgi a destruí asta bentana nan di e kas.
#biaha mas | #Mesun vehíkulo | #Sende na Kandela
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