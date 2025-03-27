MFK ta pidi reunion públiko pa instalashon di Konseho di Salubridat

WILLEMSTAD – Frakshon di MFK a entregá un petishon ofisial na Presidente di Parlamento Fergino Brownwill pa konvoká un reunion públiko tokante e nesesidat pa instalá e Konseho di Salubridat.
Den e karta mandá p’é Presidente di Parlamento, e parlamentarionan David Seferina, Gilbert Doran i Frenciss Lourens di mesun ta enfatisá ku desishonnan den e sektor di salubridat tin un efekto dirèkt riba bida i bienestar di siudadanonan.
Segun e frakshon di MFK, e Konseho di Salubridat tin e tarea pa garantisá ku desishonnan den e sektor akí ta keda basá riba siensia médiko i eksperensia práktiko di dòkter i spesialistanan. E parlamentarionan ta argumentá ku e instansia akí por pèrkurá pa evaluashonnan regular riba efekto, balans i riesgo di medidanan, sin ku konsiderashonnan finansiero so ta manda. E frakshon ta mira un riesgo den e situashon aktual kaminda sin e konseho akí, desishonnan por ta no optimal òf asta por kousa daño na salú di hende.
E petishon ta enfatisá ku konsehonan di ekspertonan independiente por brinda mas konfiansa na tantu e pueblo komo e profeshonalnan den salubridat. Esaki por yuda redusí inkietut den komunidat i hasi komunidat mas dispuesto pa aseptá medidanan difísil. Ademas, MFK ta indiká ku sin un instansia asina, tin e peliger ku ta tuma desishonnan di forma desordená òf basá solamente riba insidentenan, na lugá di siguiendo un plan strukturá.
Finalmente, e parlamentarionan ta splika ku e Konseho di Salubridat por krea un vishon riba término largu pa loke ta trata prioridatnan manera prevenshon, malesanan króniko i e echo ku e poblashon ta birando mas bieu. Frakshon di MFK a pidi pa invitá Minister di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa (SMAN òf GMN) Tyron Boekhoudt, pa e reunion akí pa asina interkambiá di idea ku Parlamento riba e tópiko.