MFK ta súplika trankilidat rondó di retiro Silvania pa duna espasio na investigashon

Punda– Direktiva di MFK i Minister Javier Silvania a yega na entendimentu mutuo, pa asina trese trankilidat serka pueblo di Kòrsou,, pero tambe duna espasio na e investigashon ku ta tumando lugá.
Entrante awe 15 di òktober Javier Silvania a entrega su retiru komo Minister di finansa i salubridad. Direktiva di MFK ta gradesido pa e trabou ku Minister Silvania a ehekutá komo minister di finansa i salubridat.
Miembro di Parlamento sr. Tyron Boekhoudt lo entrega su retiru pa asina krea espasio pa Javier Silvania por drenta Parlamento i forma parti integral di e frakshon di MFK. Ku e komunikado aki ta klousura un etapa i partidonan lo no duna mas deklarashon den prensa.