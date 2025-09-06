Back to Top
Vigilante banner image

“Mi por falta tur kos ménos e presensia di Dios” 2.1 mion ‘views’

September 6, 2025 • 1 minüt pa lesa
Sigui mas desaroyo di notisia? Kumpra un abono digital òf login mas abou.
#Liesje Tania i Lientje.
Login