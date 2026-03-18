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Miéntras Bullenbaai ta sin pariba sin pabou: Chevron ku Shell ta bai traha na Venezuela

March 18, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#Chevron ku Shell | #na Venezuela
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