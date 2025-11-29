Minister a pidi pa no enkarselá agresor

Rio Canario– Minister di Planifikashon, Servisio i di Maneho Estatal, Kimberly Lew Jen Tai, a pidi outoridat konserní pa no enkarselá e dama ku a agredié. Esei ta lokual un komunikado ofisial di polis a konfirmá.
E komunikado alabes a duna splikashon amplio riba e suseso. Segun e relato, den oranan di atardi di djárason 26 di novèmber último, a tuma lugá un kaso di agreshon kontra di un mandatario na un establesimentu den Zeelandia. E insidente aki a sòru pa basta komentario i spekulashon den prensa lokal i riba plataformanan sosial.
Manera ta di spera di kualke persona ku a bira víktima di un echo kastigabel, manera den e kaso aki, e minister enkestion tambe a hasi uso di e derecho ku e tin, pa hasi denunsia na polis.
Sinembargo, e denunsiante/mandatario a ekspresá si, ku no opstante ku e ta víktima di e agreshon, no ta su deseo pa e persona kontra kua el a hasi denunsia, keda enkarselá.
A base di denunsia hasí, dia 28 di novèmber 2025 polis a hasi detenshon i a interogá e dama A.M.M.S. di 47 aña di edat nasé na Kòrsou.
Despues di su interogashon konforme e prosedimentu penal ku polis ta realisá, kual ta unu kompletamente independiente i transparente, el a keda lagá den libertat a base di evaluashon hurídiko usual, mientras ku e investigashon ta sigui.