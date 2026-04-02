Minister Boekhoudt ta Pone Prevenshon Sentral

Den Haag – Minister di GMN Tyron Boekhoudt, durante un seshon di trabou strategiko ku Ministerio di Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), bou di guia di Victor Sannes, direktor di Voeding, Gezondheids-bescherming en Preventie, a definí un rumbo kla pa integrá prevenshon di forma struktural den maneho di kuido na Kòrsou.

Durante e reunion, a haña informashon konkreto tokante strategianan efektivo di prevenshon, intervenshon di komportamentu i e rol di data i monitoring den un sistema moderno di salú.

Minister Boekhoudt:

“Si nos ke mantene nos sistema di kuido pagabel i aksesibel, nos mester pone enfoke riba prevenshon. Esaki ta rekeri un otro manera di pensa, pero mas importante ainda, akshon konkreto i kolaborashon.”

Ademas, a eksplorá posibilidatnan pa kolaborashon kontinuo ku VWS, entre otro riba transferensia di konosementu, desaroyo di programa i sosten di maneho.

Ku e paso aki, minister Boekhoudt ta pone un direkshon kla: un sistema di kuido unda prevenshon, kambio di komportamentu i intervenshon tempran ta forma e base pa un komunidat mas salú i un sistema mas duradero.