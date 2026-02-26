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Minister Charles Cooper ta presentá: Plan ekstenso pa kambio den finansa públiko i inovashon finansiero

February 26, 2026 • 3 minüt pa lesa
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#finansa publiko | #Inovashon finansiero | #Plan ekstenso | #Presenta
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