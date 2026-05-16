Back to Top
Vigilante banner image

Minister Hato ku bon notisia pa nos hóbennan!

May 16, 2026 • 1 minüt pa lesa
views: 1

WILLEMSTAD— Minister di Hustisia señor Hato a splika ku durante un reunion importante na Ministerio di Hustisia,  a inisiá e promé paso pa start e trayekto di reklutashon di aspirantenan den diferente sektro gubernamental.

Den e kaso aki ta trata di  :

Aspirante Polis

Aspirante Bombero

Aspirante Beveiliging na SDKK

PRONTO lo habri oportunidat pa hóbennan ku tin deseo di sirbi komunidat i sirbi nos pais.

Lo bo por solisitá via: traboudenhustisia.com Otro siman lo nos kompartí mas detaye tokante:

e proseso kompletu rekisitonan fecha di inskripshon dokumentonan nesesario

Dus kuminsá prepará for di awor! Traha bo CV i traha bo karta di motivashon.

#Trabou den hustisia
Login