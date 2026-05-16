Minister Hato ku bon notisia pa nos hóbennan!

WILLEMSTAD— Minister di Hustisia señor Hato a splika ku durante un reunion importante na Ministerio di Hustisia, a inisiá e promé paso pa start e trayekto di reklutashon di aspirantenan den diferente sektro gubernamental.
Den e kaso aki ta trata di :
Aspirante Polis
Aspirante Bombero
Aspirante Beveiliging na SDKK
PRONTO lo habri oportunidat pa hóbennan ku tin deseo di sirbi komunidat i sirbi nos pais.
Lo bo por solisitá via: traboudenhustisia.com Otro siman lo nos kompartí mas detaye tokante:
e proseso kompletu rekisitonan fecha di inskripshon dokumentonan nesesario
Dus kuminsá prepará for di awor! Traha bo CV i traha bo karta di motivashon.