Minister Hato ta diálogá ku bomberonan na Brantwer Kòrsou

WILLEMSTAD – Djaluna último, Minister di Hustisia, mr. Shalten Hato, a tene un diálogo habrí ku koleganan di Brantwer Kòrsou. Den e reunion aki a papia ku hopi sinseridat riba diferente desaroyonan den kuerpo di brantwer, kaminda personalnan a tene oportunidat pa ekspresá nan pensamentu, inkietut i rekomendashon. Minister Hato mes a pone énfasis riba importansia di skucha direktamente di e hendenan ku ta traha tur dia pa garantisá seguridat i protekshon di komunidat.
Un punto prinsipal den e kombersashon tabata e trayekto di fortifikashon ku, segun minister, no por kana ku un ritmo lento mas. El a suprayá ku lo mester duna mas spit pa por yega na e meta final. Minister Hato a garantisá ku e prioridatnan ku a ser pone pa Brantwer den pasado lo sigui den futuro inmediato. E ta lamentá ku e trayekto a tuma hopi tempu sin konkretisashon, pero pa ataká esaki, SOAB a risibí un enkargo spesial pa duna asistensia tékniko i atministrativo pa e proseso por finalisá lo mas pronto posibel. Den esei, lo bai establesé un fecha nobo pa e finalisashon di e trabounan.
Minister a indiká ku Pòst Barber, Pòst Mundu Nobo i e ofisina prinsipal ta den lista di puntonan ku mester ataká promé, por ehèmpel ku reparashon i mehorashon ta esensial pa e kuerpo di brantwer.
Otro área ku a sali den diálogo ta e importansia di entrenamentu, estudio kontinuo i desaroyo personal di e miembro di Brantwer Kòrsou. Minister Hato a duna klaridat ku invershon den kapasidat humano ta fundamental pa un kuerpo di brantwer moderno i efisiente.
Minister Hato a ekspresá gratitut pa e dedikashon, e dialogo habri ku e por a hiba ku e bomberonan. E la reafirmá e kompromiso di gobernashon pa sigui traha man ku man ku nan pa fortifiká e institushon vital aki.