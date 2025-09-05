Minister Middelhof ta Konkretisá Bishita Di Barkunan di Fruta i Bèrdura for di Santo Domingo

Willemstad – Minister di Desaroyo Ekonómiko, Roderick Middelhof, resientemente a bishitá e merkado flotante na Punda huntu ku e representante di eksportashon di Repúblika Dominikana. Meta di e bishita aki tabata pa investigá e posibilidatnan pa importá fruta i bèrdura for di República Dominikana, awor ku e situashon na Venezuela ta bou di preshon.
Minister Middelhof a enfatisá ku gobièrnu lo garantisá e seguridat alimentario di su pueblo na tur momentu. “E bienestar di nos siudadanonan ta na promé lugá. Nos ta trahando pa diversifiká nos fuentenan di importashon pa garantisá ku kada kas tin sufisiente di kome, sin ta dependé di solamente un merkado,” Minister Middelhof a deklará.
E kòmbersashonnan ku Repúblika Dominikana ta habri porta pa un koperashon mas estrecho riba tereno di agrikultura i komèrsio. Esaki no solamente por kontribuí na fortalesé e kadena di suministro di kuminda di Kòrsou, pero tambe krea oportunidatnan nobo pa empresarionan lokal.
Ku e inisiativa aki, Minister Middelhof ta enfatisá ku gobièrnu ta aktua mesora, i ku e interesnan di pueblo di Kòrsou semper ta na promé lugá.