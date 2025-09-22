Minister Middelhof ta kumpli ku su promesa na Inspekshon Ekonómiko denter di 100 dia

4 Grand Vitara SUV i 1 pickup D-Max pa impulsá mobilidat, efisiensia i seguridat

Willemstad – Den su promé 30 dianan den su funshon komo Minister di Desaroyo Ekonómiko Minister Middelhof a reuní ku e tim di Inspekshon Ekonómiko i a primintí unifòrm i vehíkulonan nobo. Djaweps 18 di sèptèmber, Minister a kumpli ku su promesa.

Ku e vehíkulonan nobo, e personal di inspekshon lo por hasi nan trabou ku mas mobilidat, efisiensia i seguridat, fasilitando kontrol mas efektivo den diferente sektor di nos ekonomia. E pikòp lo sirbi spesífikamente pa Divishon di IJKwezen, ku ta responsabel pa garantisá kontrol i kalidat den sektornan konserní.

E modelonan di e vehíkulonan nobo ta ambiente-amigabel i kaminda posibel, ku teknologia hibrido, ku ta kontribuí pa redukshon di emishon i uso di komestibel fósil. Asina, MEO ta tuma pasonan konkreto den direkshon di sostenibilidat i gastu mas responsabel.

“Den mi promé luna mi a primintí e tim di Inspekshon Ekonómiko ku nos lo sòru pa nan tin e hèrmèntnan ku nan meresé. Awe, ménos ku 100 dia despues, mi ta orguyoso di bisa ku nos a kumpli ku e promesa ei. Ku vehíkulo i uniform nobo, e tim por protehá nos ekonomia i nos konsumidónan ku mas efisiensia i seguridat,” — Minister Middelhof

Tambe e Minister a ekspresá su gratitut na tur e personal di Inspekshon Ekonómiko pa nan dedikashon i trabou kontinuo pa protehá i sirbi pueblo di Kòrsou.