Ministerio públiko mester kuminsá ku proseso di revishon

Tabata tin kaso di revishon ku a keda tratá durante sigur 8 seshon. Riba e foto Shermaine Chirino, anfitrion Podcast Hustisia Seguridat i Abo.

WILLEMSTAD- E petishon pa revishon no ta keda hasí pa e detenido mes sinembargo lei ta bisa ku Ministerio Públiko ta esun ku ta yama e detenido na revishon.

Pues, e fiskalnan i e prokurador general mester sòru pa na momentu ku e persona su temporada ta yegando, pa dun’é un sita pa e kaso keda tratá.

Djis despues ku e lei di revishon a drenta na vigor tabata tin un kaso hopi konosí bou di e nòmber Murray. E tabata e promé persona ku a bin na remarke pa revishon despues ku e lei a drenta na vigor, sinembargo su petishon a keda rechasá mirando ku e tribunal a yega na e konklushon ku e persona no tabata kla pa bai bèk den komunidat.

Despues di 5 aña e mester a bolbe bini na remarke pa revishon pero el a bin fayesé. Despues di e kaso aki tabata tin 3 persona mas te ku awor ku a bini na remarke pa revishon i nan a bai den libertat kondishonal; di kual 2 te ainda ta den libertat i 1 di nan polis a haña nan ta lòs tiru dirigí riba dje. Despues di esaki tabata tin 1 kaso mas ku tambe a keda rechasá i e persona mester bin bèk na remarke pa revishon aki 2 pa 3 aña.

E kasonan aki no ta keda tratá di awe pa mañan sin mas, segun hues mr Sigmar Carmelia. E ta bisa ku resientemente el a kaba di pasa den un di e dokumentonan kaminda a trata e kaso durante sigur 8 seshon pa wak kon ta bai ku e detenido, tumando nota di bastante rapòrt. E ta splika ku na e momentu ei e proseso no tabata na lugá ainda pa keda tratá mirando ku no ta 20 aña despues mester kuminsá e trayekto si no sigur 5 aña promé pa asina korte tin sufisiente informashon na momentu di revishon.