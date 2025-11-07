Ministerio Públiko ta atvertí kandidato ku a bai elekshon

Willemstad – Ministerio Públiko a risibí informashon di Konseho Supremo Elektoral Kòrsou ku tin 30 kandidato ku posiblemente no a kumpli ku nan responsabilidat segun artíkulo 12 insiso 2 di Ordenansa di Finansiamentu di Gruponan Polítiko (Landsverordening Financiering Politieke Groeperingen).
Ta konsiderá esaki komo algu kontra di lei. E artíkulo aki ta obligá kandidatonan pa entrega un deklarashon di regalonan risibí òf un deklarashon nulo (si no a risibí regalonan). Entretantu Ministerio Públiko a manda un karta di atvertensia pa e kandidatonan. Nan tin un luna di tempu despues ku a risibí e karta pa kumpli ku nan responsabilidat. Ministerio Públiko ta hasi un yamada na tur kandidato ku no a hasi esaki ainda, pa entrega nan deklarashon mas pronto ku ta posibel pa drecha e violashon aki i evitá posibel persekushon penal.