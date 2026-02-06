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Minnesota United ta anunsiá atkisishon di James Rodríguez

February 6, 2026 • 2 minüt pa lesa
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#futbòl | #James Rodriguez | #Major League Soccer | #Minnesota United | #MLS | #yuni 2026
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