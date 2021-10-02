“Mr Black” ku “Classic XD na Hulanda

WILLEMSTAD/HULANDA,—-No ta un sekreto ku agrupashon musikal “Classic XD”, ta bai tin nan selebrashon di 15 aña ku nan ta aktivo den farándula na Hulanda i ku riba e fecha di 4 di yüli nan lo bai tin nan presentashon i alabes selebrashon di 15 aña den farándula.

Ta asina ku Vigilante Farándula a keda pone na altura ku e legendario kantante kompositor Charlton “Mr. Black” Botking ku den pasado tabata forma parti di agrupashon musikal “Classic XD”,tambe lo bai ta riba lugá huntu ku “Classic XD”, pa asina e tambe forma parti di e selebrashon di aña ku “Classic XD” tin aktivo den farándula lokal.

Banda di esei mester bisa ku e kantante ku su nòmber artístiko ta “Mr. Black”, ta sumamente popular bou di e gremio di bailadores na Hulanda,tambe mester bisa ku “Mr. Black”, tin diferente hit riba su nòmber. For di fuente Vigilante Farándula a keda pone na altura ku riba e fecha di 2 di yüli ku ta e fecha di “Dia di Himno i Bandera di Kòrsou”, músiko miembro nan di agrupashon musikal “Classic XD”, ta lanta buelo pa Hulanda,kaminda ku nan tin un presentashon pa kumpli kuné.

“Mr. Black” tambe lo bai ta huntu ku agrupashon musikal “Classic XD”, den nan selebrashon di 15 aña aktivo den farándula.