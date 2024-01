Skalo—Na ningun momento, un depósito di “100 mion dòler” riba kuentanan di Merril Lynch na Estádos Unídos tabata riba nòmber di Grupo Ansary. Esei tabata un impreshon inkorekto ku Banko Sentral a krea pa mal informá pueblo di Kòrsou.

Riba e famoso “100 mion dòler” Banko Sentral a duna e informashon inkorekto. Den korte, durante tratamentu kual ta Vigilante so tabata presente, a splika klaramente spliká ku na Yüni 2018, Ansary a duna órden pa manda e sèn Estádos Unídos, pero riba 5 di Yüli tabata Ansary mes kende a duna órden pa depositá e sèn bek. E informashon aki a bini dilanti durante último tribunal den apelashon. Riba 6 di Yüli, momento di e Medida di Emergensha, tabatin na Merill Lynch 180 mion dòler depositá na sèn kèsh, esta kapital likides sirkulante. Ya kaba durante 2018, Ennia Caribe Leven a risibi akseso na e 100 mion dòler ku Ansary a depositá bek i tambe na finalnan di 2017 a depositá 50 mion dòler adishonal den Leven. A keda na Merril Lynch un kantidat di 80 mion dòler den invershonnan manera Facebook, SnapChat, Google i Instagram. Si konta tur kos huntu, ta yega na un suma di 250 mion dòler na aktivo likides sirkulante presente riba kuentanan na Merill Lynch, ku tur tabata for di Yüli 2018 riba kuentanan di Banko Sentral i no di Hushang Ansary.

E informashonnan suministrá pa Banko Sentral ta bastante konfuso. Despues ku Banko Sentral a emití e desishon di korte na Yüli 2018 pa outorisá e medida, tabata Merril Lynch na Estádos Unídos a kuminsá pone embargo riba e kuentanan kèsh di Ennia, pasobra Merril Lynch no tabata komprondé kiko ta pasando na 2018. Hushang Ansary tambe a pone embargo bek riba e kuentanan kontra di Merril Lynch. Tabata despues ku Banko Sentral a inisiá un proseso den korte, mediante e veredikto na Kòrsou, a kita e embargonan imponé di Ansary. Pues , no ta trata di rekuperashon manera Banko Sentral a menshoná sino tabata kuentanan eksistente ya bou maneho di Ennia Caribe Holding/Leven. En total, a logra tin akseso bek na 400 mion florin. E 400 mion florin riba su so ta 140 mion florin mas tantu di lokual Korte a konkluí na daño okashoná mediante e sakeo.