No ta tur Minister tabata akuerdo ku kompra di Campo Alegre

PUNDA,–Na sèptèmber 2023 durante findishi di e edifisionan di Campo Alegre, asombro ta kai den salanan di Renaissance Hotel na momentu ku promé minister di Kòrsou, Gilmar “Pik” Pisas, ta grita “Dimi” na momentu ku Ministerio Públiko ta puntra si tin hende den sala ku ke kumpra Campo Alegre pa un suma di 8 mion florin.
Kompra di un propiedat pa 8 mion florin kual inisialmente tin un balor di 14 mion florin ta un “ganga formal”, segun e mandatarionan ku tabata tras di kompra di e edifisio durante e findishi na sèptèmber 2023. No muchu despues gobièrnu di Kòrsou a emití un komunikado indikando ku tin diferente opshon riba mesa pa komersialisá e edifisio. I alabes e 8 mion ku gobièrnu a invertí no solamente ta pa kompra dje edifisionan, pero tambe ta bai dirèkt den e fondo di kriminalidat. Pues den otro palabra, e 8 mion florin ta bai bèk den sektor públiko.
Demas desaroyo a resaltá kon no ta tur minister tabata di akuerdo ku e kompra di Campo Alegre. Esaki lo a resaltá durante un reunion den Konseho di Minister algu promé ku e fecha di e findishi. No ta konosí kua minister na 2023 no a duna aprobashon, pero echo ta ku ainda e fasilidatnan ta bashí ayá na Kunuku Hatun.
Aktualmente tin 3 opshon realístiko pa e edifisio i ku prostitushon legal ta ketubai riba mesa. For di 1949 na momentu ku a habri Campo Alegre komo sentro di prostitushon, Campo Alegre tabata operá basá riba un maneho di toleransia (“gedoogbeleid”), ya ku prostitushon ta ketubai kontra di lei. Sinembargo na 1949 asta misa katóliko dje tempu ayá a duna rekomendashon positivo pa habri e sentro komo outoridatnan no por a prohibí prostitushon den kayanan di Kòrsou. Moral di militarnan Hulandes na 1940 tabata abou mirando ku nan tabata usa servisio di prostitushon riba forma ilegal. Alabes tabata riba petishon di gobernadó na 1940 ku a instalá un komishon di 5 persona(3 tabata di misa katóliko) pa investigá legalisashon di prostitushon.
Dos aña despues ku gobièrnu a bira doño di e edifisionan di Campo Alegre ainda kosnan ta pegá. Apesar ku tin hopi petishon di pueblo pa habri e sentro bèk, apertura ta keda un reto. Un dje retonan ta inkluí ku ningun instansha finansiero no ke asosiá ku Campo Alegre debí na asuntunan di “compliance”. Den mundu bankario mundialmente e problema mas serio ta kumplimentu responsabel. Bankonan korespondiente, pa evitá persekushon penal ta eksihí pa “plaka riba kuenta ta limpi”. Esei ta nifiká ku internashonalmente, tur transakshon , esta pago i depósito ta keda skrutina pa legalidat i orígen. Sèn prosedente di prostitushon, sea legal òf ilegal no ta pasa screening di bankonan korespondiente, lokual ta nifiká ku Campo Alegre den su forma original, no por habri un kuenta di banko.