No tabatin awa pa laba 8.2 mion

Nieuwe Haven—Ministerio Públiko djabièrnè ultimo, a hiba un kaso korte, ku segun krítikonan hudisial, no tabatin motibu. Ta trata di un kaso ku a inisiá for di 2017, denominá komo Avior.
Despues di no a logra kondena pa niun sospechoso den e kaso, djabièrnè ultimo e delaster akusado tambe a skucha ku Ministerio Públiko no tin un demanda, despues di a sospechá ku un komersiante lokal Xiaohai F, mester a laba 8.2 mion florin. For di 2019, Ministerio Públiko tabatin tur dokumento ku e propiedatnan di e komersiante tabata legal. Djabièrnè ultimo, OM a laga tur e akusashonnan di labamentu kai i bisa korte ku nan no tin demanda di kastigu. Un kaso históriko, sin motibu, ku a kousa mas daño ku bon na imáhen di Xiaohai F.. Simplemente no tabatin prueba pa hiba e kaso korte.
Marije Vaders: a bringa pa OM kita e derechi pa pèrsigui su kliente. Apesar ku OM a laga e akusashonnan kai durante tratamentu, Vaders a hiba un defensa tòg pa “mustra Kòrsou kiko realmente a sosodé”.