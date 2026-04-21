No tin prueba ku hòmber a dal frei moketa

NIEUWE HAVEN,– E hóben A.D. (23) ta keda akusá tambe ku dia 21 di novèmber aña pasá el a maltratá su eks pareha V. J. ku moketa den su boka.
E akusado ta bisa ku e tabata defendiendo su mes kontra di agreshon di su eks pareha. E ta bisa ku e pareha a kuminsá zundra tokante di un situashon ku a pasa.
E ta bisa ku tabata un dia ku el a bai duna kachó kuminda i el a laga e porta habri, òf e no a sera e porta bon debí ku e tabata pura pa bai traha. E kachónan a keda hunga ku e porta i habri esaki drenta paden i hunga riba e pañanan ku nan a kaba di laba i tambe nan a bula riba sofa. E víktima a bisa na polis ku el a bisa e akusado ku e mester sòru pa e atendé ku e pañanan. E ta bisa ku un anochi promé nan tabatin un problema ora ku e akusado kier a sali ku un amigu, pero e víktima no tabata ke. Siguiente dia e ta bisa ku el a mèldu “ziek” pa e lo a bai laman ku e víktima, pero mainta e pareha a kuminsá pleita i e víktima a manda un tas di make-up riba dje. Nan dos a keda para dilanti otro i tabata pusha otro ku pechu. E dama ta bisa ku dado momentu e akusado a push’é i e ora ei el a bolbe bai riba e akusado kende a saka moketa dale den su boka. E akusado ta bisa ku e no a dal e dama moketa. Segun polis e dama tabatin un kap profundo na su lep i tabata keha di doló.
Fiskal
Pa e kaso aki Fiskal a pidi un kastigu kombiná ku esun di ladronisia di e 14 televishonnan di 15 inch i a hasi un demanda di 220 ora di trabou boluntario i un kastigu di prizon kondishonal di 4 luna ku 3 aña di prueba.
Hues
Hues ta bisa ku tin prueba legal ku el a dal e víktima na su boka i tin rapòrtnan médiko. Hues ta bisa ku e víktima mes a bisa ku nan a pusha otro, pero hues no ta konvensí ku e akusado a dal e víktima moketa. E ta bisa ku deklarashon d tur dos por ta bèrdat. Pues e por a hisa su man i su man a kap e víktima su boka. Hues ta duna e akusado libertat i e no ta haña kastigu pues pa e kaso di maltrato.