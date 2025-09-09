NOS SELEKSHON TA KLA PA ENFRENTÁ BERMUDA AWE 9 DI SÈPTEMBER 2025 PA 8’OR DI ANOCHI DEN STADION ERGILIO HATO! E DIA A YEGA!

Willemstad – Awe 9 di sèptèmber 2025 nos selekshon nashonal lo tin su segundo partido di kualifikashon pa Mundial di FIFA! Nos selekshon lo enfrentá Bermuda pa 8’or di anochi den Stadion Ergilio Hato.
Mañan nos lo tin benta di karchi na FFK for di 8’or di mainta i tambe na e lokètnan di SDK for di 11’or di mainta te anochi ora di wega. Nos lo tin vários lokèt disponibel pa un i tur por kumpra nan karchi pa bin apoyá nos selekshon. Portanan di stadion ta habri for di 6’or di atardi, pues yega trempan pa evitá stagnashon na porta.
Tur sobrá punto di benta lo tin karchi te ku 2’or di mèrdia i despues por haña karchi únikamente na e lokètnan di stadion! Kada sekshon lo tin nan propio entrada i tin vários bòrchi ku indikashon di e entrada di kada un di e sekshonnan aki.
E biaha aki tambe tin e opshon pa stashoná outo na Curaçao Festival Center kaminda lo bai tin bùsnan ku ta transportá tur nos fanátikonan pa stadion. E bùsnan aki lo kuminsá transportá hende for di 6’or di atardi i lo keda kore te ora wega finalisá.
Tur kos ta kla pa nos selekshon nashonal enfrentá Bermuda durante nos segundo enkuentro di kualifikashon pa Mundial. Abo so falta ta bin animá i apoyá nos hungadónan durante e partido importante aki…nos ta topa den stadion!